نقيب المهندسين يلتقي رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات لبحث آفاق التعاون

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أحمد جودة - القاهرة - استقبلت الدكتورة هبة صالح- رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بفرع المعهد بالقرية الذكية، المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، يرافقه وفد من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بنقابة المهندسين بالقاهرة.



تأتي الزيارة في إطار بحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين المعهد والنقابة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يخدم المهندسين.

من جانبه، أوضح المهندس طارق النبراوي أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة النقابة ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالنقابة لبحث سبل التعاون مع المعهد من أجل إعداد كوادر متميزة من مهندسي مصر بكافة المحافظات، وإتاحة فرص تدريب في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات تتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وفي إطار سعي نقابة المهندسين لتقديم خدمات داعمة للحفاظ على المستوى الفني والمهني لمهندسي مصر.



خلال اللقاء، شرحت الدكتورة هبة صالح أنشطة ومبادرات المعهد وكذلك التجارب الناجحة ونماذج الأعمال التي يمكن الاستفادة منها لصالح نقابة المهندسين.



فيما أشار المهندس أحمد مهران- رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بنقابة المهندسين بالقاهرة، إلى أن اللجنة لديها خطة لتأهيل الآلاف من المهندسين في كافة محافظات مصر من خلال مبادرات تستهدف إتاحة فرص تدريب متميزة من أجل التوظيف وبأقل تكاليف ممكنة وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



حضر اللقاء كلا من:

• المهندس/ أحمد مهران، عضو مجلس نقابة المهندسين بالقاهرة، ورئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بنقابة القاهرة.

• الدكتور/ محمد أبو رزقة، عضو الهيئة الاستشارية للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

• الدكتور/ محمد الحماحمي، عضو الهيئة الاستشارية للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

• المهندس/ عمرو نبيل، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

وقيادات معهد تكنولوجيا المعلومات ITI- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.