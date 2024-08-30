نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول دفعة حساب المواطن لشهر سبتمبر 1446 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يهتم الكثير من مستفيدي دعم حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، بمعرفة موعد نزول دفعة حساب المواطن لشهر سبتمبر، حيث يعتبر من أهم برامج الدعم المادي، التي تقدمها الحكومة السعودية، للفئات الأكثر احتياجا، ومحدودي الدخل، لمواجهة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وقد كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن الموعد المحدد، ومن خلال المقال سنوضح لكم موعد نزول الدعم وخطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن، بالإضافة إلى شروط التسجيل في الدعم

موعد نزول دفعة حساب المواطن

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الأجتماعية، أن موعد صرف دعم حساب المواطن، سيكون في يوم 10 من كل شهر ميلادي، وفي حالة صادف يوم الصرف بيوم إجازة أسبوعية وعطلة رسمية، يتم تقديمه أو تأجيله، وسيتم الإعلان عن ذلك من خلال الجهات الرسمية، ومن المقرر أن يصرف دعم حساب المواطن لشهر سبتمبر في الموافق يوم الأربعاء الموافق يوم 10 في الشهر، حيث يمكن للمستفيدين أن يقوموا بصرف الدفعة فور إيداعها في الحسابات الخاصة بكل مستفيد.

كيفية الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن الاستعلام عن أهلية حساب المواطن، إلكترونيًا بكل سهولة ويسر، دون الحاجة للذهاب إلى الجهات المختصة، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية

يقوم المواطن بالذهاب إلى الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بـ موقع حساب المواطن

ثم يقوم بتسجيل الدخول من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور الخاصة بشكل صحيح

ومن ثم يقوم بالنقر على أيقونة الاستعلام عن الأهلية من بين الخيارات المتاحة.

يتعين على المواطن بكتابة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها.

وفي الختام، يقوم بالضغط على زر الاستعلام.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

وحددت الوزارة، عن الشروط والضوابط، الواجب توافرها، للحصول على دعم الضمان الاجتماعي، وتتمثل في: