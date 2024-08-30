نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد موسى يلقن سعد الصغير درسا قاسيا على الهواء.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شن الإعلامي محمد موسى، هجوما حادا على المطرب سعد الصغير، بسبب اعتدائه على طليقته بالضرب وسقوطها مغشيا عليها بشارع أحمد عرابي بالمهندسين.

وتساءل محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، طليقته سعد مين فيهم بالظبط؟ ما هم كتير والواحد الحقيقة اتلخبط.. النجم يا جماعة والشخصية المشهورة ضروري تعمل حساب للناس ولجمهورها لأن الفنان أو الشخصية العامة المفروض يكون رمز لمتابعيه ومشاهديه ومحبيه وتكون تصرفاته محسوبة ومسئولة لأنها بتأثر علي المجتمع والناس وعلي النشء لكن كل شوية الناس تتابع التصرفات دي فده بيأثر علي الأخلاقيات العامة.

كانت مصادر أمنية، قالت إن الأجهزة الأمنية عثرت عليها في حالة إغماء بجوار سنترال المهندسين ولا يوجد لديها إثبات شخصية، وتم بقلها لمستشفى إمبابة العام، وبعد استعادتها للوعي ادعت اعتداء طليقها المطرب الشعبي سعد الصغير عليها بالضرب وإلقائها بالشارع.