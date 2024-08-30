نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير أمن معلومات: التكنولوجيا بريئة من «العاهة المجتمعة» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور عمرو صبحي، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن التكنولوجيا بريئة من العاهة المجتمعة، لافتا إلى أن الإنترنت بيئة خصبة لارتكاب العديد من الجرائم، من بينها التسول الإلكتروني والابتزاز والتحرش الإلكتروني ولا بد من قوانين رادعة لمواجهة المخالفين.

وأضاف الدكتور عمرو صبحي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، التكنولوجيا لها مميزات وعيوب ولكن انعدام الضمير هو السبب الرئيسي في استغلال ضعاف النفوس للسلبيات، مطالبا بضرورة رفع الوعي التكنولوجي لدى الشباب ورواد السوشيال ميديا لمجابهة الانحرافات أو الوقع في عمليات نصب.

وطالب خبير تكنولوجيا المعلومات، بحجب منصة التيك توك داخل مصر، بسبب بما يقدم من محتوى يسيء للقيم والأخلاق ويهدد أمن وسلامة المجتمع.

استطرد، المشاهد التي تعرض عبر منصة التيك توك غير مرغوب فيها ولا يجب السماح لأبنائنا بمشاهدتها، لذلك يجب حظره لأنه أكثر انحلالا والسبب الأكبر في دخول الوطن العربي في حالة من الفوضى.