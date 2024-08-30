نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقلة نوعية في المنظومة الأمنية| محمد موسى يشيد بموقف إنساني لوزارة الداخلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الإعلامي محمد موسى، بموقف إنساني لوزارة الداخلية على خلفية السماح لأحد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بحضور مراسم تشييع جثمان والده بالقاهرة.

وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن خروج النزيل من محبسه لحضور جنازة والده كان له أثر كبير جدا لديه، ولاقى استحسان وإشادةً من أهله الذين أعربوا عن بالغ التقدير لوزارة الداخلية لما لمسوه من نقلة نوعية فى تطبيق مبادئ ومعايير حقوق الإنسان.

تابع، يأتي ذلك فى إطار الترجمة الواقعية لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لمراعاة البعد الإنسانى وتكريس الدور المجتمعى للمنظومة الأمنية، وتوطيد أواصر التعاون والتكامل مع المواطنين".