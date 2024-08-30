نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري للشئون الخارجية: مصر دفعت الكثير من أجل القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال عدلي سعداوي، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن مصر خاضت حروبا ودفعت الكثير من أجل القضية الفلسطينية، مطالبا العالم العربي بضرورة اتخاذ موقف قوي ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف عدلي سعداوي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الشعب الفلسطيني الشقيق يتعرض لاعتداءات ممنهجة من جيش الاحتلال الإسرائيلي لإخلاء الضفة الغربية وقطاع غزة والعالم يكتفي بالشجب والإدانة.

تابع عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، جيش الاحتلال لا يحترم القوانين الدولية، مشيرا إلى أن العالم يجب عليه أن يتحول من مرحلة الشجب إلى أفعال كقطع علاقات وهناك العديد من وسائل الضغط التي يمكن أن تمارس على إسرائيل للحد من التعديات والجرائم المرتكبة ضد الشعب الأعزل.

استطرد، العالم يتفرج على مشاهد إبادة أصحاب الأرض دون الشعور بأي ذنب لهذه المجازر المستمرة بشكل بشع والولايات المتحدة الأمريكية والكثير من دول الاتحاد الأوروبي يدعمون إسرائيل.