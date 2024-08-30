نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإصلاح والنهضة: نتنياهو يقود «عربدة» ضد النساء والأطفال العزل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الشعب الفلسطيني يعاني من توحش الاحتلال، لافتا إلى أن نتنياهو يقود عربدة في المنطقة ضد الأطفال والنساء الفلسطينيات في معركة غير متكافئة.

أضاف الدكتور هشام عبدالعزيز، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مصر هي الدولة المحورية في المنطقة وقلب الأمة العربية والقائدة لقارة إفريقيا ودائما تحمل على عاتقها منذ عام 1984 القضية الفلسطينية.

تابع رئيس حزب الإصلاح والنهضة، مصر دفعت أثمان باهظة من جنودها واقتصادها من أجل التصدي لمخططات الكيان الصهيوني، ومصر كانت حائط الصد ضد مشروع تفكيك المنطقة العربية،

