نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسول وعُري| محام: الاستخدام السيئ لمواقع التواصل لا يمت لأصالة المجتمع المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طالب محمود صابر، المحامي بالنقض، بضرورة غلق تطبيق التيك توك حفاظا على قيم وعادات المجتمع المصري، مشيرا إلى أن بعض منصات التواصل تعمل على هدم الأفكار والثوابت التي نشأنا عليها من خلال بث فيديوهات التسول والعري والابتذال الذي لا يمت لأصالة المجتمع العربي.

تابع محمود صابر خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ظاهرة التسول الإلكتروني منتشرة في كافة أنحاء العالم ولم تقتصر على مصر فقط، لافتا إلى أن انتشار الظاهرة يعود إلى سوء التربية وانعدام الأخلاق والتوسع اللامحدود في التكنولوجيا.

وطالب المحامي بالنقض، بضرورة تغليظ عقوبة التسول والانحراف الأخلاقي لتصبح جناية بدلا من الجنحة لمواجهة الانحلال عبر منصات التواصل، موضحا أن عقوبة الجناية تبدأ بالحبس من 5 سنوات وتحقق الردع الكافي.

