نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أطفال مصر يبدعون في متحف السويس القومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة النسخة الثانية من معرض الفن التشكيلي تحت عنوان "بداية طريق 2".

واحتضن متحف السويس القومي الفعالية والتي شارك فيها عدد من طلاب جامعة السويس الموهوبين.

المشاركون

وجاءت الفعالية بالتعاون مع كلية التربية بجامعة السويس، ومركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، والهيئة العامة لثقافة الطفل التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة فرع السويس وجمعية الصفا لذوى الاحتياجات الخاصة بالسويس.

وشهدت الفعالية افتتاح المعرض الفني ثم عدد من الأنشطة ومنها ورش فنية للأطفال عرض للسمسمية ومسرح للعرائس وتناول المسرح فقرات عن اهم المشروعات القومية للدولة المصرية كي يتعرفها الاطفال مثل مشروع حياة كريمة وكيف استفاد المواطن منها، ثم عرض فني استعراضي لاطفال الجمعية على نغمات السمسمية

كوكبة من الحضور

وتأتي الفعالية تحت إشراف مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، وبحضور الدكتورة هبة عبدالعزيز المشرف على الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوى الإحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف، ودينا السيد مدير متحف السويس، والدكتور محمد إسماعيل أستاذ أصول التربية كلية التربية جامعة السويس، والدكتورة ياسمين ناجي مدرس بقسم الصحة النفسية كلية التربية جامعة السويس، وعبد المنعم حلاوة مدير الهيئة العامة لثقافة الطفل فرع السويس، والسيدة الشربيني رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا لذوى الاحتياجات الخاصة، واميرة الخشاب وكيل الإدارة، ومشيرة سلطان مسئول أقسام التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتاحف الدلتا والقناة

تكريم

وفي نهاية اليوم تم تكريم الجهات المشاركة في الفعالية وهي الجامعة وهيئة ثقافة الطفل وجمعية الصفا، وتكريم الاطفال المشاركون طوال برنامج المدرسة الصيفية سواء من الجامعه أو الجمعية

وتقديم دروع وشهادات التقدير.

التربية المتحفية

يذكر أن إدارة التربية المتحفية لذوي الإحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف أطلقت المدرسة الصيفية بجميع متاحف الجمهورية والتي استمرت طوال أشهر الصيف بهدف خلق الاستدامه وتعليم الاطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة وتدريبهم علي عدد من الورش والفاعليات.

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