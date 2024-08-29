نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الإعلاميين" تشيد بتوصيات مبادرة التنظيم الذاتي للإعلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثنى مجلس نقابة الإعلامين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة عضو مجلس الشيوخ، على توصيات مبادرة التنظيم الذاتي للإعلام، والتي ناقش فيها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، النشاط الإعلاني، والبرامج الرياضية، والبرامج الحوارية.

قال نقيب الإعلاميين في بيان له، إن التوصيات التي صدرت عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تُعتبر خطوة مهمة على الطريق الصحيح، لضبط المنظومة الإعلامية، تحديدًا فيما يخص تفعيل مواثيق الشرف الصحفية، والإعلامية، والأكواد بالإضافة إلى الحد من مقدمي البرامج، والمحاسبة على الأخطاء، والتأكيد على عدم تحويل برامج "التوك شو" لبث الأفكار الخاصة للمذيعين ومقدمي تلك البرامج، والاستمرار في تدريب مقدمي البرامج الرياضية، وفتح مساحات لجميع الرياضات، بالإضافة إلى وجود شراكة بين كليات الإعلام والمؤسسات الإعلامية، وضرورة الاهتمام ببرامج الأطفال، والشباب، والمحتويات الثقافية، والقنوات المتخصصة، والإقليمية، والتشديد المستمر على التعاون بين وسائل الإعلام، والمصادر، وأجهزة الدولة؛ للحصول على المعلومات الصحيحة، والإسراع بصورة قوية لإصدار قانون حرية تداول المعلومات.

ورحّب نقيب الإعلاميين، بالتعاون المستمر بين المؤسسات والهيئات الإعلامية والنقابية؛ لتطوير أداء المنظومة الإعلامية، وتقديم رسالة مهنية تليق بالمواطن المصري والعربي.

وشدد على ضرورة التطوير المستمر للوسائل الإعلامية بشقيها؛ الأول: البنية التحتية الإعلامية الرقمية، ثانيها: التدريب والتطوير للعنصر البشري العامل في تلك المنظومة ليكون، قادرًا على التنافسية الإعلامية، الإقليمية والدولية.

ووجّه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوجيهه بخروج نقابة الإعلاميين للنور بعد طول انتظار، لتكون خطوة مهمة وجادة، على طريق تقديم إعلام صادق ومهني للمواطن المصري، وتجميع الأسرة الإعلامية على حب الوطن.