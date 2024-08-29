ممثل بريطانيا بمجلس الأمن: الأطفال في غزة يواجهون خطر مرض شلل الأطفال بسبب تدهور الوضع الصحي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 09:32 مساءً - قال ممثل بريطانيا لدى مجلس الأمن إن الأطفال في قطاع غزة يواجهون خطر انتشار مرض شلل الأطفال بسبب تدهور الوضع الصحي.

وأضاف خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الوضع في قطاع غزة يتفاقم كل يوم ونكرر الدعوة لإطلاق سراح المحتجزين على الفور.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.