محمد صلاح يكشف سر احتفاله بالقوس والسهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 09:32 مساءً - كشف النجم المصري محمد صلاح، لاعب وهداف فريق ليفربول، سر احتفاله بالقوس والسهم الذي يقوم به بعد تسجيله الأهداف في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز منذ بداية الموسم الجاري 2024-2025.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "كنت أشاهد نهائي بطولة UFC للمصارعة وأعجبت بطريقة احتفال الفائز بهذا الأسلوب، كما أن حضارتنا المصرية القديمة تحتوى على العديد من النقوش والرسومات على جدران المعابد والأهرامات التي تعبر عن هذه الطريقة".

وأضاف: "أعتقد أنني كنت أشاهد مباراة يو إف سي لبيريرا ضد أديسانيا وعندما فاز في المباراة الثانية ضد بيريرا واحتفل بهذه الطريقة، أحببت هذا الاحتفال ولهذا السبب فعلت ذلك، وأيضًا كما اعتاد فرعوننا المصري أن يفعل، يرسمون ذلك في المعبد في الأهرامات".

وتألق الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالية بعد ختام الجولتين الأولى والثانية ، بعدما ساهم في 3 أهداف من أصل 4 سجلها الريدز خلال الموسم الحالى.

ونال محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في المباراتين اللتين خاضهما مع الريدز تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت.

واقترب صلاح من الهدف رقم 300 مع الأندية حيث سجل محمد صلاح 213 هدف مع ليفربول و34 مع روما و20 مع بازل و12 مع المقاولون العرب و9 مع فيورنتينا و2 مع تشيلسي.