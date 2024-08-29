متحدث الوزراء لـ"قناة أون": بدأنا مبكرا فى مواجهة نقص الأدوية والأسواق تشهد ضخا متزايدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 07:33 مساءً - قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن مصر تعد من الدول الأولى فى استهلاك السكر، ويتم توجيه الجهود نحو رفع مستوى الوعى بمخاطر استهلاك السكر الزائد، منوها بأن حديث رئيس الوزراء ووزير الصحة عن تلك الإحصائية لا علاقة له بوجود أزمة فى السكر بمصر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أنه لا يوجد نقص فى السكر، ورئيس الوزراء أوضح خلال المؤتمر أن الدولة تسعى لدعم المزارعين لزراعة قصب السكر والبنجر بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية من السكر، واستيراد كمية منه لتغطية الاحتياجات، مؤكدا أن السكر سلعة استراتيجية، والمخزون الاستراتيجى منها كافٍ لتلبية الطلب.

وعن أزمة نقص الأدوية، قال أن الحكومة بدأت مبكرًا فى مواجهة نقص الأدوية، والمشكلة الأساسية، كما أوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ورئيس هيئة الدواء، كانت تتعلق بعدم توافر المواد الخام، بالإضافة إلى تحديات مرتبطة بتحريك سعر الصرف، وواجهت شركات الأدوية مشاكل بسبب نقص العملة الصعبة، ما أثر على استيراد المواد الخام.

وشدد على أن الدولة تمكنت من توفير العملة الصعبة بالتعاون مع البنك المركزى، والإفراج عن شحنات الأدوية المحتجزة فى الجمارك وتوفير المواد الخام اللازمة، ونتيجة لهذه الإجراءات، بدأت الأسواق تشهد ضخًا متزايدًا من الأدوية خلال الفترة الماضية.

وحول مرض الكوليرا، أكد أن مصر خالية تمامًا منه، كما أن مصر لديها كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولا داعى للخوف، موضحًا أن موضوع الكوليرا لم يكن محل نقاش خلال اجتماع اليوم فى مجلس الوزراء، لكن الجهات المعنية تطبق إجراءات وقائية فى المطارات والمنافذ، وتتخذ التدابير اللازمة فور ظهور أى حالات محتملة لأى مرض.