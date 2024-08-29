ليفربول يواجه ريال مدريد وميلان وليفركوزن فى قرعة دوري أبطال أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 06:32 مساءً - يخوض ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، مواجهات قوية في مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا، أبرزها ريال مدريد حامل اللقب وميلان الإيطالي وباير ليفركوزن، والتي جاءت كالتالي:

مواجهات ليفربول

انطلقت مراسم قرعة المرحلة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا للنسخة الجديد 2024-25 بمدينة موناكو الفرنسية بنظامها الجديد بعد اعتماده من قبل اللجنة التنفيذية، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، يلعب كل منهم 8 مباريات في دور المجموعات بدلًا من 6 مباريات وسيتم ترتيبهم بنظام الدوري.وجاء تصنيف أندية دوري أبطال أوروبا، كالتالي:



التصنيف الأول.. مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، ريال مدريد، باريس سان جيرمان، ليفربول، إنتر ميلان، بوروسيا دورتموند، لايبزيج، برشلونة.

التصنيف الثاني.. باير ليفركوزن، أتلتيكو مدريد، أتالانتا، يوفنتوس، بنفيكا، آرسنال، كلوب بروج، شاختار، ميلان.

التصنيف الثالث.. فينورد، سبورتينج لشبونة، آيندهوفن، سيلتيك، سالزبورج، يونج بويز، دينامو زغرب، ليل، النجم الأحمر.

التصنيف الرابع.. موناكو، أستون فيلا، بولونيا، جيرونا، شتوتجارت، شتورم جراتس، بريست، سبارتا براج، سلوفان براتيسلافا.

قرعة دوري أبطال أوروبا 2025

وقرر الاتحاد الأوروبي، إجراء قرعة دوري الأبطال في الموسم الجديد بالكمبيوتر وبطريقة آلية، بدلًا من الاستعانة بالنجوم السابقين، وذلك في ظل زيادة عدد الفرق من 32 إلى 36 ناديًا، يلعب كل منهم 8 مباريات في دور المجموعات بدلًا من 6 وسيتم ترتيبهم بنظام الدورى، ولن يكون هناك أى مميزات لنادى ريال مدريد حامل اللقب.

وبرر الاتحاد الأوروبي، اللجوء إلى القرعة الإلكترونية، لتفادي الاستعانة بما يقرب من 1000 كرة في القرعة، مما سيجعل مراسم سحبها مملا للغاية، وسيتم نقل القرعة على الهواء مباشرة مساء اليوم على قناة بي إن سبورتس الإخبارية.نظام قرعة دورى أبطال أوروبا

ويتم تقسيم 36 فريقا مشاركا في دوري الأبطال على 4 أوعية (8 فرق في المجموعة)، وفقًا لآخر تصنيف للاتحاد الأوروبى، مع استثناء ريال مدريد الإسباني بصفته حامل لقب البطولة، إذ يوضع بالوعاء الأول.

كما يتم اختيار خصمين من كل وعاء بإجمالي 8 خصوم، سيلعب مباراة ضد أحدهم على أرضه ومباراة ضد الآخر خارج أرضه.

وسيتم الاستعانة بشكل أولي بالكرات التقليدية وبعدها سيتولى الكمبيوتر الأمر في ظل التعقيدات الخاصة بالقرعة، التي تمنع تواجد أكثر من فريقين من نفس البلد في مجموعة واحدة، فيما يمكن أن يلتقي ضد فريقين من بلد آخر كحد أقصى.

وسيتم إتباع نفس الإجراء في قرعة بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر يوم 30 أغسطس الجاري.