كريستيانو رونالدو يتوج بجائزة الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا للموسم 2024 - 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 06:32 مساءً - توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجائزة الهداف التاريخي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك على هامش حفل قرعة مرحلة الدوري للموسم الحالي 2024 - 2025، والمقامة حاليا في إمارة موناكو الفرنسية.

وتسلم كريستيانو رونالدو، جائزة الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا، من ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي.

ويتربع رونالدو على عرش قائمة الهدافين التاريخيين لمسابقة دورى أبطال أوروبا برصيد صاحب 140 هدفًا فى 183 مباراة، قبل رحيله عن القارة العجوز فى يناير 2023.

ويعد رونالدو الهداف التاريخى لدورى أبطال أوروبا، برصيد 140 هدفًا وبفارق 11 هدفًا عن ليونيل ميسى الذى رحل أيضًا إلى إنتر ميامى الأمريكي، وبفارق 46 هدفاً عن روبرت ليفاندوفسكى مهاجم برشلونة.

وقال يويفا فى بيان له عن رونالدو الهداف التاريخى لدورى أبطال أوروبا: " يعتبر كريستيانو رونالدو أحد ألمع النجوم فى بطولة دورى أبطال أوروبا. ويبدو أن إنجازاته غير العادية فى تسجيل الأهداف فى البطولة ستصمد أمام اختبار الزمن، مما يشكل تحديًا كبيرًا للأجيال القادمة".

أضاف الإتحاد الأوروبي: "إن تميزه المستمر على أعلى مستوى هو شهادة على سعيه الدؤوب لتحقيق الألقاب الجماعية وألفردية. على مدار أكثر من عقدين من الزمان، عمل على تطوير وتحسين أسلوب لعبه باستمرار مع الحفاظ على شغفه الشبابى بتسجيل الأهداف والاحتفال بها".

أكمل: "إن احترافه وأخلاقياته فى العمل وتفانيه وقدرته على التألق على المسرح الكبير هى صفات يجب على لاعبى كرة القدم فى كل مكان أن يطمحوا إلى محاكاتها".

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو توج بلقب دورى ابطال أوروبا 5 مرات فى تاريخه، ما بين لقب مع مانشستر يونايتد و4 ألقاب مع ريال مدريد.