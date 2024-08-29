رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الاتصالات أوجه التعاون مع الوزارات المختلفة في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 06:31 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لاستعراض أوجه التعاون المشتركة مع الوزارات المختلفة في مجال التحول الرقمي.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عملية التحول الرقمي الجاري في جميع القطاعات تقريبًا، وذلك بالتعاون مع العديد من الوزارات الأخرى.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أوجه التعاون مع وزارة المالية في مجالات: إصدار بيانات مُجمعة من الضرائب، ورد الأعباء التصديرية، حيث تم الاتفاق على دراسة وضع تصور مُفَصّل لرد الأعباء التصديرية للمحمول، بالإضافة إلى التعاون في عملية التحول الرقمي من خلال تفعيل إنشاء الشركات رقمياً والسماح بالشركات الافتراضية، وإطلاق خدمات وزارة المالية على بوابة مصر الرقمية، وتسليم الهيئة العامة للخدمات الحكومية عملية التشغيل الفني لبوابة التعاقدات العامة.

واستعرض الدكتور عمرو طلعت التعاون مع وزارتى الداخلية والخارجية بشأن تقديم خدمات المصريين في الخارج، حيث أكد أنه تم التوافق مع وزارتي الداخلية والخارجية على إتاحة الخدمات للمصريين بالخارج من خلال منصة مصر الرقمية والبدء بمشروع استرشادي لاستخراج أربع وثائق رسمية وهي شهادة الميلاد، وشهادة الوفاة، وشهادة الزواج، وشهادة الطلاق، وهو المشروع المُخطط إطلاقة خلال ستة أشهر.

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى التعاون مع وزارة الزراعة من خلال الانتهاء من إدخال أصول الدولة التي تقع تحت ولاية وزارة الزراعة، وإطلاق 22 خدمة من خدمات وزارة الزراعة، على منصة مصر الرقمة بنهاية عام 2024، والتوسع في منظومة التعرف على المحاصيل بالذكاء الاصطناعي من خلال الاقمار الصناعية والتي تتعرف على 6 محاصيل في 5 محافظات واستخدام الذكاء الاصطناعي في خدمات الإرشاد، فضلًا عن تطوير منصة المحتوى التوعوي لوزارة الزراعة.

واستعرض الدكتور عمرو طلعت التعاون مع وزارة الثقافة الذي يتم من خلال التوسع في محتوي منصة تراث مصر الرقمية، وكذلك التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تسرع من عملية ترجمة الكتب إلى اللغة العربية ونشرها رقمياً من خلال تطبيق محمول وإتاحتها ككتب مسموعة، وإنشاء قصر ثقافة رقمي يُمكن الشباب في كافة أنحاء الجمهورية من المشاركة في حركة الإبداع الفكري والفني، واستضافة الفعاليات التثقيفية والفنية بمراكز إبداع مصر الرقمية.

وتطرق "طلعت" إلى أوجه التعاون مع وزارة الأوقاف وذلك فيما يتعلق بسرعة الانتهاء من إدخال بيانات أصول الدولة التي تقع تحت ولاية وزارة الأوقاف بنهاية عام 2024، وإنشاء منصة رقمية لوزارة الأوقاف لإتاحة المحتوى التراثي والتوعوي لديها، وكذلك إتاحة شراء صكوك الأضحية الرقمية للمصريين بالخارج بنهاية عام 2024، وإتاحتها مختومة إلكترونياً خلال الربع الأول من عام 2025.

كما استعرض الوزير أوجه التعاون بين وزارتي الاتصالات والتموين، فيما يتعلق بالكارت الموحد، مشيرًا إلى أن أهداف هذا الكارت تتمثل في توفير حزمة من الخدمات للمواطنين فى كارت واحد استكمالاً لمنظومة التحول الرقمي وبناء اقتصاد رقمي، وإضفاء مرونة على منظومة الدعم، وحوكمة حصول المواطنين على الخدمات المُقدمة من الحكومة، وتحقيق الشمول المالى من خلال ربط الكارت بالحسابات فى البريد المصرى، وحوكمة الدعم المُقدم للمواطن بإعادة تسعير نقاط الخبز.

كما تطرق "طلعت" إلى التعاون بين وزارة الاتصالات ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي يتم من خلال عدد من المحاور تتمثل في إنشاء منظومة رقمية لخدمة الكيانات الاقتصادية وتحسين خدمة المستثمرين فى مراحل التعامل مع الجهات الحكومية، وعمل رقمنة كاملة لدورة حياة الشركات تبدأ من تأسيس الشركات حتى تصفية الأعمال.

كما شرح الوزير أوجه التعاون بين وزارتي الاتصالات والتربية والتعليم والتعليم الفني، التي تتمثل فى التوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية (WE)، موضحًا أنه بحلول عام 2025، سيتم تأسيس 7 مدارس من هذا النوع في محافظات: كفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، والغربية، والإسماعيلية، وسوهاج، كما تشمل برامج التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تدريب المُدربين في مجال الذكاء الاصطناعي والبرمجة.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أبرز ما حققته هيئة البريد خلال الفترة الماضية من جهود لتطوير الخدمات المتصلة بهذا القطاع، حيث أشار إلى أن تطبيق "وصّلها" الذي تم إطلاقه يوفر خدمات الشحن المحلي المتطورة، بصورة تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى والجغرافيا المكانية، حيث تقدم من خلاله الهيئة القومية للبريد خدماتها لعملاء التجارة الإلكترونية سواء التجار أو العملاء، مضيفاً أنه جار العمل على توفير خدمات الشحن الدولى من خلال البريد المصرى، حيث تتميز الخدمات بكافة الخصائص التى تساعد على العمل بدورة بريدية دولية كاملة، ولافتاً في هذا الصدد إلى أنه جار الانتهاء من المرحلة الأولى من التعاون مع الأردن في مجال الربط التقنى، ومتوقع البدء فى التشغيل خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٤.

وتناول الوزير الموقف التنفيذى لتطوير مكاتب البريد، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تطوير ٨١٤ مكتب بريد من مكاتب المرحلة الأولى، بنسبة تتجاوز ٩٩٪، وجار العمل على الانتهاء من تطوير ١٠ مكاتب متبقية ضمن هذه المرحلة، كما تم الانتهاء من تطوير ٧٤٥ مكتباً من مكاتب المرحلة الثانية بنسبة تفوق ٨٣٪ وجار العمل على الانتهاء من تطوير ۱٧ مكتباً ضمن تلك المرحلة، كما أنه جار تطوير المرحلة الأخيرة بواقع ٦٠٠ مكتب من مكاتب البريد القابلة للتطوير بنهاية العام المالى الحالي، لتصل عدد منافذ البريد إلى ٤٨۰۰ منفذ.