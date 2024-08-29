السحر في سماء العلمين الجديدة.. العرض الجوي يبهر الحضور ويجذب الأنظار (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 05:26 مساءً - جذبت العروض الجوية في سماء مدينة العلمين الأنظار، بعدما ظهرت بشكل مميز وجذاب، قدمتها القوات الجوية المصرية.

وظهر الحماس والانبهار على الجمهور في North Square Mall.

وينتظر زوار مدينة العلمين بشغف حفل المطرب ويجز يوم الجمعة المقبل، إذ إنه سيقدم أفضل الأغاني التي ساهمت في صعوده ويهتم بها الجمهور، ومن المتوقع أن تكون هناك مفاجآت من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في حفل ختام مهرجان العلمين، فضلًا عن استمرار الخدمات الترفيهية والرياضية في منطقة العلمين بعد انتهاء المهرجان.