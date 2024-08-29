نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بجلسة واحدة.. قطاع المعاهد الأزهرية يعلن إطلاق مبادرة «يوم السرد القرآني» لتسميع القرآن الكريم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أعلن قطاع المعاهد الأزهرية إطلاق مبادرة «يوم السرد القرآني»، لتسميع القرآن الكريم كاملًا من خلال ‏التلميذ على شيخه أو أحد المساعدين له، وذلك بهدف تمكين حفظ التلاميذ للقرآن الكريم، وتدريبهم على ‏مراجعة أكبر قدر من القرآن الكريم في اليوم.، وبث روح التنافس بين التلاميذ، وتشجيع باقي التلاميذ ‏للوصول إلى هذا المستوى من الحفظ، وتدريب مكاتب التحفيظ لاستراتيجيات تحفيظ مختلفة، بإجمالي ‏‎6251‎‏ تلميذًا من مختلف محافظات الجمهورية، بإشراف من فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

وعن تفاصيل المبادرة، أوضح الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن المبادرة ستنفذ يوم ‏السبت المقبل 31 أغسطس، داخل مكاتب التحفيظ، على مدى يوم كامل، يقوم كل تلميذ من التلاميذ ‏بتسميع القرآن الكريم كاملًا على شيخه أو أحد المساعدين له، وإذا لم يستطع التلميذ تسميع القرآن كاملًا في ‏يوم واحد، يكمل اليوم في تسميع ما ‏يستطيع ثم يدون ذلك في تقريره، ويتم متابعة يوم السرد القرآني عن ‏طريق المتابعة الفعلية من مديري وموجهي شئون القرآن الكريم من المنطقة ومن الإدارة العامة لشئون القرآن ‏الكريم، مع تصوير صور وفيديوهات من فعاليات اليوم لنشرها وبث روح التنافس لدى التلاميذ وتشجيع ‏المزيد منهم على المشاركة في مثل هذه المبادرات.‏

وعن كيفية الاستعداد للسرد، قال الدكتور أبو اليزيد سلامة، المدير العام لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد ‏الأزهرية، ‏إنه في أثناء حفظ القرآن يتم سرد جميع المحفوظ كل فترة (ثلاثة أجزاء- خمسة أجزاء– ربع ‏‏القرآن- عشرة أجزاء)، حتى يتدرب التلاميذ على السرد الكامل، بعد أن يختم التلميذ القرآن الكريم يقوم ‏بمراجعته عدة ختمات (ختمة في عشرة أيام ‏ثم ختمة في سبعة ثم ختمة في ستة ثم في خمسة ثم في أربعة ‏ثم في ‏ثلاثة ثم في يومين حتى يصل لختمة في يوم واحد ويأخذ بين كل ختمتين وقتًا ‏ليراجع أخطاءه ‏ويصوبها.‏

وسيُعقد اختبار تحديد مستوى القراءة والكتابة للتلميذ، فإن كان لا يجيد القراءة يعلم القراءة حتى يتمكن من ‏القراءة والكتابة بشكل ‏صحيح.‏ ثانيا: تصحيح وتسميع الحفظ الجديد: يصحح الشيخ للطالب المقدار الذي ‏سيحفظه وذلك عن طريق تلاوة الشيخ وترديد الطالب خلف شيخه، والمقدار ‏يكون على حسب استيعاب ‏الطالب ثم يقوم بتسميعه في اليوم التالي.‏