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انفوجراف.. الاستعدادات النهائية للتعليم للعام الدراسي الجديد 2024/2025

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفوجراف.. الاستعدادات النهائية للتعليم للعام الدراسي الجديد 2024/2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعدادتها للعام الدراسي الجديد 2024/2025.

ويرصد "دوت الخليج"  في نقاط الاستعدادات النهائية للتعليم للعام الدراسي الجديد  2024/2025.

- تقديم خدمة تعليمية بجودة متميزة للطلاب من خلال بيئة تعليمية ملائمة

- ضرورة حضور طلاب مراحل النقل إلى المدارس 

- ملاحظة نسب الغياب والمحاسبة عليها من خلال الدرجات المخصصة لها

- جاهزية قوائم الفصول وتعليقها داخل كل فصل

- إعداد الجداول المدرسية مع بداية شهر سبتمبر المقبل

- توزيع خريطة التدريس والتقييمات الأسبوعية على المديريات قبل بداية العام الدراسي

- تفعيل مجموعات التقوية داخل المدرسة بآليات دقيقة

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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