نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلم الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثانى 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثانى 2024، الآن، على الموقع الرسمي لنتيجة الدبلومات الفنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وبمكن لطلاب الدبلومات الفنية، الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني لعام 2024، الآن من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــــــــــــــــــا.

وانطلقت السبت 3 أغسطس امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثانى، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعداد طلاب الدبلومات الفنية الذين أدوا امتحانات الدور الثانى، موضحة أن هناك 197 ألف و817 طالب وطالبة أدوا الامتحانات فى الدور الثانى.

الجدير بالذكر أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اعتمد نتيجة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسى 2024، بنسبة نجاح 70.9%.

وبلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 45 طالبًا بنظام خمس سنوات بنسبة نجاح 93.33٪؜، بينما بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 9738 طالبًا بنظام ثلاث سنوات بنسبة نجاح 88.۰9٪؜.

وأكد الوزير أن متوسط النتيجة العامة للدبلومات الفنية بلغ نسبة 70.9%، مضيفا أن عدد الأوائل من محافظة القاهرة 7 طلاب منهم 3 طالبات و4 طلاب، ومن محافظة السويس عدد 1 طالبة، ومن محافظة القليوبية عدد 1 طالبة، ومن محافظة البحيرة عدد 2 طالبة، ومحافظة المنوفية 1 طالبة، ومحافظة الوادى الجديد عدد 2 طالبة، ومن محافظة الجيزة عدد 2 طالبة، ومن محافظة الشرقية عدد 2 طالبة، ومن محافظة بورسعيد عدد 2 طالبة، ومن محافظة دمياط عدد 2 طالبة، ومن محافظة البحر الأحمر عدد 1 طالب، ومن محافظة الدقهلية عدد 1 طالبة، ومن محافظة أسيوط عدد 2 طالب وطالبة.