القاهرة الإخبارية: اليوم ختام العروض الجوية بالعلمين لنسور القوات الجوية المصرية والسعودية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 03:32 مساءً - قالت فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن فعاليات مهرجان العلمين مستمرة بشكل مميز وجذاب، مشيرًا إلى أن وزارة الثقافة بالأمس شاركت بالعديد من الفرق الاستعراضية والشعبية منها فرقتا الشرقية ومطروح للفنون الشعبية.

أنشطة وزارة الثقافة مستمرة حتى انتهاء مهرجان العلمين

وأوضحت، أن أنشطة وزارة الثقافة مستمرة حتى انتهاء مهرجان العلمين، كما تشهد سماء العلمين اليوم ختام العروض الجوية لنسور القوات الجوية المصرية بالتعاون مع القوات الجوية السعودية.

وأشارت القناة إلى أن المسرح الروماني يعرض مسرحية برقع الحيا للمخرجة شيرين حجازي، والتي تعتبر مزيجًا من العروض المسرحية الراقصة والمزيد من الدراما التشويقية التي يعيشها بعض الشباب لإظهار مواهبهم التي يواجهها بعض الصعاب.

وتابعت، أن زوار العلمين ينتظرون بشغف حفل المطرب ويجز يوم الجمعة المقبل، إذ إنه سيقدم أفضل الأغاني التي ساهمت في صعوده ويهتم بها الجمهور، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك مفاجآت من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في حفل ختام مهرجان العلمين، فضلًا عن استمرار الخدمات الترفيهية والرياضية في منطقة العلمين بعد انتهاء المهرجان.