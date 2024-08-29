ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية بالأقصر وترويجها مقابل مبالغ مالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 02:31 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام والأحوال المدنية، قيام شخصين مقيمين بالأقصر، بإدارة كيان تعليمى وهمى كائن بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر، وإستغلاله فى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وأقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وبحوزتهما عدد من الأكلاشيهات، 2 جهاز حاسب آلى بمشتملاتهما، هاتف محمول "مستخدمين فى التزوير"، عدد من الشهادات والمستندات المزورة والمعدة للتزوير، عدد من الأوراق والمصدرات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.