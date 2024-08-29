الرئيس السيسى يتابع مع محافظ البنك المركزى مؤشرات الوضع الاقتصادى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 01:30 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، حيث اطلع الرئيس على مؤشرات الوضع الاقتصادي المصري والعالمي، وأداء القطاع المصرفي والسياسات النقدية بالدولة، والجهود الجارية لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

ووجه الرئيس السيسى، فى هذا الصدد، بمواصلة العمل على توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية للقطاعات ذات الأولوية، وتهيئة الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص، بما يحقق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة.