وزارة التنمية المحلية والهابيتات ينظمان اجتماع افتتاحي وزيارات ميدانية لمدينة دهب

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 01:29 مساءً - في ضوء توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، نحو تعزيز سبل تمويل مشروعات التنمية ذات الأولوية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية علي أرض المحافظات .

قامت وزارة التنمية المحلية اليوم ممثلة في الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية بالتعاون مع "موئل الأمم المتحدة " المعني بالتنمية الحضرية المستدامة " الهابيتات " بتنظيم اجتماع افتتاحي لمشروع تعزيز الاستثمار والتطبيقات الذكية لتحسين الظروف المعيشية بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء بحضور اللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين رئيس مدينة دهب ، وتأتي الزيارة في اطار اتفاقية المنحة الموقعة بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية لدعم تنمية مدينة دهب بجنوب سيناء، كما تم عقد عدد من الزيارات الميدانية بمناطق التنمية ذات الأولوية بمدينة دهب وذلك بالتعاون مع المحافظة وبمشاركة كافة الأطراف الفاعلة بتنمية المدينة .

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام الهلباوي أن مشروع تحديد تدخلات التنمية العمرانية لتعزيز الاستثمار والتطبيقات الذكية وجودة الحياة بمدينة دهب يهدف إلي تحسين سبل العيش وجودة الحياة لسكان وقاطني مدينة دهب بشكل شامل من خلال تحديد تدخلات التنمية العمرانية التنموية وتعزيز سبل لتمويل المشروعات من خلال الموارد المتنوعة وتطوير الحوكمة الحضرية.

وأضاف الهلباوي أنه تم عقد اليوم ورشة عمل بالتعاون مع جميع الادارات المعنية بمحافظة جنوب سيناء وأصحاب المصلحة المعنيين من القطاع الخاص والمستثمرين وذلك تنفيذا لتوجهات الحكومة المصرية الحالية باشراك القطاع الخاص والمجتمع المحلي في عملية التنمية .

وأشار مساعد وزيرة التنمية المحلية إلي ان ورشة العمل اليوم استهدفت الوقوف علي سبل التمويل لعدد من المشروعات من القطاعات التنموية ذات الأولوية ضمن المخطط الاستراتيجي لمدينة دهب الذي يستهدف جعل المدينة مركز سياحي عالمي مستدام متعدد الأنماط السياحية وجاذب للاستثمار .

وقال الهلباوي أن جميع تدخلات التنمية الحضرية بمدينة دهب تركز بشكل أساسي علي الحفاظ علي أصول وهوية المدينة وطبيعتها السياحية الفريدة والمتميزة .

ومن جانبه قال أحمد رزق ممثل ( موئل الأمم المتحدة ) " الهابيتات" في مصر أنه تم توقيع اتفاقية تنفيذ بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) ووزارة التنمية المحلية فبراير 2024 ، في إطار اتفاقية المنحة الموقعة بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية لدعم تنمية مدينة دهب بجنوب سيناء، من خلال توظيف تدخلات التنمية العمرانية والتطبيقات الذكية لتعزيز الاستثمار.

وأكد رزق أنه تُعد هذه الشراكة انطلاقة جديدة في مجالات التعاون المستمر بين حكومة مصر وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وتأتي ضمن برنامج إقليمي يستهدف دعم المُدن العربية لتصبح مُدناً منتجة تتميز بالشمول الاقتصادي، ومن بينها مدينة دهب بجنوب سيناء، من أجل تحسين الظروف المعيشية للسكان.

وأضاف رزق " لدينا شراكة طويلة الأجل وتعاون مثمر مع الحكومة المصرية تحت مظلة لإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) 2023-2027، الذي يعزز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وكذلك التعاون البناء مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مجالات المدن الخضراء والتنمية الحضرية.