نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم ترصد حالة غش واحدة في سادس أيام امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدي طلاب الثانوية العامة، صباح اليوم، امتحانات الدور الثانى لإتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، حيث أدى الطلاب الامتحان بالشعبة العلمية( الرياضيات ) في مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) بإجمالي عدد (٤٠٨٧) طالب/طالبة.

كما أدى عدد طالب واحد من طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان مقاييس المفاهيم (الكيمياء).

وقد حرص الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحانات، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وقد أكد نائب الوزير، على متابعة جميع مراحل العمل بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وقد تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالة غش واحدة، حيث تم ضبط طالبة بلجنة بإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية بمحافظة القليوبية أثناء امتحان مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) أثناء محاولة الغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول.

وقد تم التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (٣٤) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (٢٠٥) لسنة ٢٠٢٠ بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

ومن المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية (العلوم والرياضيات) امتحان الدور الثاني بعد غد السبت الموافق ٣١ أغسطس ٢٠٢٤، فى مادة الكيمياء، ويؤدي طلاب الثانوية العامة للشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان مقاييس المفاهيم (الفيزياء).