وزيرة التنمية المحلية تشارك في الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 12:32 مساءً - شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، في الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، والذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من ملفات العمل.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى اللقاءات والاتصالات المهمة التي أجراها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع عدد من القادة الدوليين، وما تناولته تلك الاتصالات من بحث لسبل دعم وتعزيز التنسيق والتشاور إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد مدبولي أن هذه اللقاءات تعبر بوضوح عن موقف مصر الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وكذا ما يؤكد عليه دوماً فخامة الرئيس من أهمية بذل كافة الجهود للتعامل مع تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بما يضمن عدم اتساع رقعة الصراع بالإقليم، ووضع حد للحرب في قطاع غزة، مع اضطلاع المجتمع الدولي بدور فاعل، وصولا لمسار سياسي شامل يحقق إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يتحقق به السلام والأمن والتنمية لكافة الأطراف بالمنطقة.

وانتقل رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، للحديث عن الموضوعات التي تطرق إليها اجتماع مجلس المحافظين الذي عُقد هذا الأسبوع، كما استعرض نتائج عدد من الاجتماعات التي تمت هذا الأسبوع، خاصة ما يتعلق بملف الطاقة، وزيادة الإنتاج من المواد البترولية، وتحفيز الشركاء الأجانب، وكذا ما يخص ملف السياحة، وتعظيم الاستفادة من المقاصد السياحية، وغيرها من الملفات المهمة.

وجدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، تقديم التعازي في وفاة السفير نبيل العربي، وزير الخارجية الأسبق الأمين العام السابق لجامعة الدولة العربية، مشيراً إلى أننا فقدنا قامة من قامات العمل الوطني والعربي والدولي.