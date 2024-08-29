وزارة العمل: فعاليات مبادرة سلامتك تهمنا لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وحماية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 12:32 مساءً - نظمت مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر ، فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" ، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت ، وذلك بمقر شركة سيمتار للإنتاج المحدود بمدينة رأس غارب ، بحضور مسئولى ١٠ شركات ، وكذلك عدد من العاملين بهذه الشركات ، وايضا عدد من المقاولين بالباطن ، وعدد من العمالة غير المنتظمة العاملة داخل تلك الشركات ، تناولت الفعاليات تقديم عدة محاضرات علمية حول مخاطر الحريق ، وتشريعات السلامة والصحة المهنية ، وأهداف السلامة ، وخطط الطوارئ ، وتشكيل لجان السلامة والصحة المهنية ، والجهاز الوظيفي للسلامة والصحة المهنية ، والمخاطر الكيميائية وكيفية التعامل معها والمواد القابلة للاشتعال،والمواد القابلة للانفجار والحد الادني للاشتعال، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، ويأتي هذا تنفيذاً لتكليفات وزير العمل محمد جبران بشأن تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجموعة الوزارية للتنمية البشرية وتحت رعاية رئيس الجمهورية استعدادا لـ مبادرة (بداية جديدة لبناء إنسان جديد )، والتى تستهدف استفادة المواطنين من جميع موارد الدولة بعدالة وفاعلية، وتطوير الخدمات الحكومية في مجالات الصحة والتعليم والرياضة والثقافة والعمل، لتحقيق التنمية المتسدامة وتعزيز دور القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات وتحقيق التكامل .

وأوضح أشرف عبد الحميد مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بضرورة العمل على بناء الإنسان وكيفية حمايته من مخاطر العمل، واستمرارية عجلة الانتاج، وأهمية تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في كافة المنشآت ، والسعي دوماً نحو نشر وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بين مختلف العاملين بالمنشآت والقطاعات الإنتاجية والاستثمارية، وذلك بغرض حمايتهم والحفاظ على المنشآت من المخاطر المختلفة و المحتمل وقوعها داخل بيئة العمل ، وأضاف مدير المديرية أنه حاضر فى المبادرة مها خير مديرة إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ، وامل نصر الدين مدير مكتب عمل رأس غارب ، ووفاء محمد مفتشة السلامة والصحة المهنية بالمكتب، وأكد مدير المديرية على أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود المديرية وأجهزتها لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية واشتراطاتها بين العاملين بالمنشآت المختلفة للوقاية من الحوادث والأمراض وكذلك الحفاظ على الأرواح والممتلكات من المخاطر.