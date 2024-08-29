نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تقرر الاستعانة بإخصائي التعليم والتدريس من ذوى المؤهلات التربوية للمساهمة في سد عجز المعلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستعانة باخصائي التعليم واخصائي التدريس من ذوى المؤهلات التربوية للمساهمة فى سد عجز المعلمين بالمدارس للعام الدراسي 2024،2025.

ياتي ذلك في إطار التوجيهات الصادرة فيما يخص إعطاء الأهمية والأولوية المطلقة للتعامل مع أزمة عجز المعلمين في المديريات التعليمية.

وكانت قد وجهت وزارة التربية والتعليم الفني خطابا لمديريات التربية والتعليم بشأن إعادة تسكين بعض الحالات من المعلمين المساعدين المتعاقدين ممن تم تغيير محل إقامتهم لمحافظات أخرى لظروف قهرية مشفوعة بالمستندات.

كما وجهت الوزارة بحصر هذه الحالات وإرسالها إلى الإدارة المركزية لشئون المعلمين، في موعد أقصاه الخميس المقبل 29 أغسطس 2024.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل جديدة بشأن الاستعانة بالعاملين بالمدارس والإدارت والمديريات من غير المعلمين الحاصلين على مؤهل عال وتربوي لسد العجز.

ونبهت خلال خطاب رسمي وجهته لمديريات التربية والتعليم بضرورة الاستعانة بالعاملين في المدارس أو الإدارات أو المديريات التعليمية الحاصلين على مؤهل تربوي لسد العجز بالمدارس بعد مراجعة مؤهلاتهم من قبل التوجيهات الفنية المختصة بالمديريات التعليمية، لحين استيفاء متطلبات إعادة التعيين على وظيفة معلم.