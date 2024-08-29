وزارة العمل : إطلاق مبادرة ”سلامتك تهمنا ” نشر ثقافة السلامة والصحة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 11:29 صباحاً - نظمت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية ، فعاليات مبادرة " سلامتك تهمنا" ، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين أصحاب المنشآت والعاملين حتى يتم خلق بيئة عمل آمنة وسليمة وخالية من مسببات الحوادث ، وذلك داخل كلية الهندسة جامعة الدلتا، بمشاركة العديد من كليات الجامعة وعدد من الشركات الكبيرة بالمنطقة الصناعية بجمصة ، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، تناولت التعريف بمفاهيم وأهداف السلامة والصحة المهنية ، وأنواع المخاطر المختلفة الموجودة فى بيئة العمل من مخاطر الحريق والمخاطر الكهربائية ، وخطط الطوارئ وتنفيذها على أرض الواقع ، وأهمية تقييم وتحليل المخاطر لتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة ومستقرة ، يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها التابعة لتوعية المنشآت وأصحاب الأعمال والعمال بالمخاطر الموجودة داخل بيئة العمل وكيفية الوقاية من حدوثها ، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة ، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ..

وأوضح أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية فى تقريره للوزارة ، ان تلك الجهود تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، للمديريات بالمحافظات ، بضرورة العمل والسعي دوماً نحو نشر وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بين مختلف العاملين بالمنشآت والقطاعات الإنتاجية والاستثمارية، وذلك بغرض حمايتهم والحفاظ على المنشآت من المخاطر المختلفة و المحتمل وقوعها داخل بيئة العمل، فضلاً عن توفير مناخ عمل آمن ومستقر يرفع من معدل الإنتاجية ويشجع على جذب الاستثمارات ، وأضاف وكيل المديرية أن ذلك وفقا لخطة التوعية التي تنظمها الإدارة المركزية ، كما جرى إطلاق المبادرة ، استقبله خلالها الدكتور يحيى المشد رئيس الجامعة ، واللواء فاضل عمار مدير أمن الجامعة ، والدكتور أحمد عجيلة مدير الإدارة الطبية بالجامعة ، وتقديم درع الجامعة لوكيل المديرية والوفد المرافق تقديراً من ادارة الجامعة لوزارة العمل على الدور الهام الذي تقوم به فى حفظ ورعاية حقوق العاملين ، ومن أهم تلك الحقوق العمل على توفير بيئة عمل نظيفة وآمنة وخالية من المخاطر ، كما أكد وكيل المديرية على الاستمرار فى تنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية داخل أماكن العمل ذات الكثافة العمالية للحفاظ على الأفراد والممتلكات من المخاطر من أجل توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة لتعزيز دورها التوجيهي والتوعوي لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية .