نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للاستماع والمشاركة.. محافظ الجيزة يلتقى بمتطوعي مشروع شباب يدير شباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على حرص الدولة المصرية وقيادتها على الإلتقاء بالشباب والإستماع لهم ومشاركتهم إهتماماتهم وتطلعاتهم، وإطلاق المبادرات الهادفة لثقل مهاراتهم وتدريبهم على خوض الأعمال العامة وتطوير قدراتهم الإدارية والقيادية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة لمبادرة (شباب يدير شباب YLY (والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة للعام الخامس، وتعد أحد أهم المشروعات الشبابية لتمكين الشباب من الجامعات والمدارس في توسيع قاعدة تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية.

وقال المحافظ إن ذلك يأتي في إطار سعي الدولة للدفع بالشباب في عدد من المناصب السياسية والقيادية، مؤكدًا إيمان الدولة وقيادتها ومختلف أجهزتها بالشباب وقدرتهم على صنع الفارق بمختلف المجالات.

كما أكد المحافظ على الشباب من الحضور بضرورة إستثمار الفرصة المتاحة لهم لشغل المناصب القيادية بمختلف أجهزة الدولة.

ووجه النجار بتنظيم جولات ميدانية للحضور من أعضاء المشروع للتعرف على المشروعات الجارية بالمحافظة وكذا مرافقته خلال جولاته الميدانية لمتابعة مراحل تنفيذ تلك المشروعات بمختلف أنحاء المحافظة.

من جانبه نقل الدكتور محمود الصبروط تحية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للحضور والمشاركين، كما تقدم بالشكر لمحافظ الجيزة على الإستضافة والدعم الفعال لأنشطة المشروع بالمحافظة.

وأكد مدير مديرية الشباب والرياضة على حرص المديرية بالتعاون مع المحافظة على دعم الشباب وإستيعاب أحلامهم وتطوير قنوات الإتصال معهم.

بدأ اللقاء بوقوف الحضور للسلام الجمهورى، ثم الإستماع لكلمات من الشباب أعضاء المشروع أوضحوا خلالها أهداف وأنشطة المشروع ومشاركاته بأنشطة وفعاليات الدولة والمحافظة والأنشطة المجتمعية داخل المحافظة.

حضر اللقاء اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.