أوقاف شمال سيناء تنفذ قوافل دعوية بـ«وسط» والعريش بالتعاون مع الأزهر الشريف

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 10:29 صباحاً - نظمت محافظة شمال سيناء بالتعاون مع مديرية الأوقاف ومنطقة الوعظ ، قافلة دعوية في قرية بغداد بمنطقة وسط سيناء.

ضمت القافلة واعظ من منطقة الوعظ بشمال سيناء ،حيث ألتقي رجال القرية وتحدث عن الأخلاق الحميدة لسيدنا رسول الله وأسس تعاليم ديننا الإسلامي ،فيما قامت الواعظة من مديرية الأوقاف بلقاء سيدات القرية وتنفيذ ورشة عمل عن كيفية الصلاه والوضوء.

تأتي القافلة في إطار توجيهات اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء وتحت إشراف اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ.

كما عقدت قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة شمال سيناء ضمت ثلاثة من علماء الأزهر الشريف ، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف ، واثنين من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: ” المؤمن القوي خير واحب إلى الله من المؤمن الضعيف ".

وفيها أوضح العلماء قول رسول اللهِ (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): «المؤمن القوي خير وأحب إِلَى اللهِ مِنَ المؤمن الضعيف ، وأكدوا أن القوة بمعناها الكَامِلِ هِيَ قوة الجسد وقوة العقل وقوة الروح ، أما قوة الجسد فمعناه أن يصوم الإنسان جسده عن الأمراض والعلل ويطيب مطعمه ومشربه وأما قوة العقل فمعناه أن يمتلئ قلب الإنسان علما ومعرفه ووعيا وان يكون لعيد النظر ، وأن يتعلم دائما أن قوة العقل وأن قوة الروح معناها الطمأنينة واليقين وأن يتجاوز الإنسان أحزانه وآلامه.

وأكد العلماء أنه لا يمكن للعقل أن يكون قوياً إذا ضعف أمام المخدرات ، حيث لا يمكن للعقل أن يكون قويا إذا كان كثير التشويش بالشائعات ، وأشاروا إلى أن الشرع يريد للإنسان أن يكون قوياً ويريد للأسرة أن تكون متماسكة ويريد للعقول أن تكون واعية ويريد للأوطان أن تكون شامخه.