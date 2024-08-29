أمير منطقة نجران يستقبل القنصل العام المصري

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 10:28 صباحاً - ​استقبل صاحب السمو الملكي الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود، أمير منطقة نجران بمقر الإمارة، السيد/ أحمد عبد المجيد القنصل العام لجمهورية مصر العربية بجدة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز وتطوير مجمل العلاقات الثنائية الأخوية المتميزة بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وخاصة المتعلقة بالجالية المصرية المقيمة في نطاق إمارة نجران.

ونقل القنصل العام لجمهورية مصر العربية بجدة لأمير منطقة نجران تحيات السيد الدكتور/ بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، كما أثنى القنصل العام على العلاقات التاريخية المصرية السعودية، وما تشهده هذه العلاقات بين البلدين الكبيرين حالياً من تميز بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشقيقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مبدياً اهتمام جمهورية مصر العربية بتعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية في جميع المجالات وخاصة في مجال الاستثمار.

ومن جانبه، عبر أمير منطقة نجران عن اعتزازه الشخصي واعتزاز المملكة العربية السعودية بالعلاقات الأخوية مع مصر الشقيقة، والتعاون المتواصل بينها وبين كافة الدول العربية والإسلامية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة، وطلب نقل تحياته للسيد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج. كما رحب سمو الأمير بالتعاون في مجال الاستثمار في منطقة نجران، مستعرضاً أكبر قطاعات الاستثمار في منطقة نجران، والتي تشمل السياحة والتعدين والمحاجر (الجرانيت).