جودة التعليم تعتمد 603 مدارس ومعاهد للتعليم العام والأزهري

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 10:28 صباحاً - اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد خلال اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور علاء عشماوي رئيس مجلس الإدارة ورئيس الهيئة، 461 مدرسة، واعتماد مشروط لعدد 18 مؤسسة تعليمية، ومنح مهلة لاستيفاء جوانب القصور لمؤسستين تعليميتين، وعدم اعتماد لمؤسسة واحدة.

وذكر بيان صادر عن الهيئية اليوم الخميس أنه بالنسبة للتعليم الأزهري اعتمد مجلس إدارة هيئة الجودة 142 معهدا أزهريا موزعة كالتالي: 69 رياض أطفال أزهري، 48 معهد ابتدائي أزهري، 23 إعدادي أزهري، 2 ثانوي أزهري.

وأصدر المجلس اعتماد مشروط لمؤسسة أزهرية واحدة، ومنح مهلة لاستيفاء جوانب القصور لمؤسسة أزهرية أخرى.

وفي ختام اجتماع مجلس الإدارة.. أكد الدكتور علاء عشماوي، أن عمليات اعتماد المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها تعتمد على معايير كيفية حقيقية، تساعد على الارتقاء بمستويات جودة التعليم.

وأضاف رئيس الهيئة أن إجراءات الاعتماد ستظل معتمدة هذا النهج، ولا اعتبار مطلقا لمسائل شكلية أو كما يسميها البعض تستيف أوراق وأن مصلحة الطالب والمجتمع والدولة ككل أن تكون هناك ممارسة حقيقية لكل معايير جودة التعليم.