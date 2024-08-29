نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأثير الفاصل المداري الوهمي على الطقس في الدول العربية نهاية أغسطس وبداية سبتمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتوقع أن يشهد الطقس في عدد من الدول العربية اضطرابات جوية ملحوظة، وذلك مع وصول شهر أغسطس إلى أيامه الأخيرة ودخول فصل الخريف.

هذه التغيرات في الطقس تُعزى إلى ظاهرة نادرة ومؤثرة وهي الفاصل المداري الوهمي (ITCZ)، الذي سيغير موازين الطقس في المنطقة خلال الساعات القادمة.

ما هو الفاصل المداري الوهمي؟

الفاصل المداري الوهمي هو منطقة مناخية تشكلت نتيجة التقاء الرياح التجارية من الشمال الشرقي مع الرياح التجارية من الجنوب الشرقي.

هذا التقاء يؤدي إلى صعود الهواء الساخن إلى الأعلى، مما يتسبب في تكوين السحب وتهطل الأمطار الغزيرة.

عادةً، يتحرك الفاصل المداري الوهمي شمالًا وجنوبًا مع تغير الفصول، ولكن في هذا العام، لوحظ تقدم غير معتاد نحو الشمال.

تأثير الظاهرة على الطقس في الدول العربية

أ. الأمطار والاضطرابات الجوية

تتوقع التقارير الجوية أن تتأثر أرجاء واسعة من الصحراء الكبرى، والتي تعد من أكثر الأماكن جفافًا على وجه الأرض، بأمطار غزيرة قد تعادل ما يهطل في سنوات عديدة. هذا الحدث يجعل الطقس في هذه المناطق استثنائيًا ونادرًا. تشمل الدول التي ستشهد تأثير هذه الظاهرة ما يلي:

جنوب مصر : يتوقع هطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى حدوث فيضانات محلية.

: يتوقع هطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى حدوث فيضانات محلية. اليمن : ستشهد مناطق معينة أمطارًا رعدية قوية.

: ستشهد مناطق معينة أمطارًا رعدية قوية. السعودية : من المتوقع أن تتعرض بعض المناطق في المملكة لعواصف رعدية وأمطار غزيرة.

: من المتوقع أن تتعرض بعض المناطق في المملكة لعواصف رعدية وأمطار غزيرة. الصومال : ستتأثر بتقلبات جوية قد تشمل أمطارًا غزيرة.

: ستتأثر بتقلبات جوية قد تشمل أمطارًا غزيرة. السودان : من المتوقع أن تشهد مناطق متعددة أمطارًا قد تكون غزيرة.

: من المتوقع أن تشهد مناطق متعددة أمطارًا قد تكون غزيرة. جيبوتي : ستتأثر باضطرابات جوية تشمل أمطارًا وعواصف رعدية.

: ستتأثر باضطرابات جوية تشمل أمطارًا وعواصف رعدية. ليبيا : يتوقع أن تتعرض لبعض الأمطار الرعدية.

: يتوقع أن تتعرض لبعض الأمطار الرعدية. الجزائر : ستشهد بعض المناطق أمطارًا غزيرة وعواصف رعدية.

: ستشهد بعض المناطق أمطارًا غزيرة وعواصف رعدية. تونس : يتوقع أن تتأثر بتقلبات جوية قد تشمل أمطارًا غزيرة.

: يتوقع أن تتأثر بتقلبات جوية قد تشمل أمطارًا غزيرة. المغرب: من المتوقع أن تشهد بعض المناطق اضطرابات جوية تشمل الأمطار.

أهمية متابعة الطقس

بما أن الفاصل المداري الوهمي يؤثر بشكل كبير على الطقس، من الضروري متابعة أحدث تقارير الطقس المحلية والعالمية لضمان سلامة الأفراد والاستعداد للأحوال الجوية غير المعتادة.

ينصح المواطنين بمتابعة الإعلانات الصادرة عن الهيئات الرسمية والجهات المختصة في كل بلد للحصول على تحديثات دقيقة حول الطقس واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي أي مخاطر محتملة.