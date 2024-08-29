وزير التعليم يوافق على الاستعانة بأخصائى التعليم والتدريس لسد العجز

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 09:32 صباحاً - وافق محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستعانة باخصائي التعليم وأخصائي التدريس من ذوى المؤهلات التربوية للمساهمة فى سد عجز المعلمين بالمدارس للعام الدراسي 2024 - 2025، فى إطار التوجيهات الصادرة فيما يخص إعطاء الأهمية والأولوية المطلقة للتعامل مع أزمة عجز المعلمين في المديريات التعليمية.

جاء ذلك فى خطاب أرسلته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى المديريات التعليمية.

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بحصر حالات المعلمين المساعدين المتعاقدين ممن تم تغيير محل إقامتهم لمحافظات أخرى لظروف قهرية مشفوعة بالمستندات لإعادة تسكينهم، موضحة أن ذلك يأتى فى إطار موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على إعادة تسكين بعض الحالات.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على حصر هذه الحالات وإرسالها إلى الإدارة المركزية لشئون المعلمين في موعد أقصاه يوم الخميس 29 أغسطس 2024.

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التربية والتعليم، بشأن الاستعانه بالعاملين بالمدارس والادارت والمديريات من غير المعلمين الحاصلين على مؤهل عالي وتربوي لسد العجز، مشددة على ضرورة الاستعانة بالعاملين في المدارس أو الإدارات او المديريات التعليمية الحاصلين على مؤهل تربوي لسد العجز بالمدارس وذلك بعد مراجعة مؤهلاتهم من قبل التوجيهات الفنية المختصة بالمديريات التعليمية، وذلك لحين استيفاء متطلبات اعادة التعيين على وظيفة معلم.

جاء ذلك في اطار التوجيهات الصادرة فيما يخص منح الأهمية والأولوية المطلقة للتعامل مع أزمة سد عجز المعلمين في المديريات التعليمية، وايماءا بالموافقة من وزير التعليم.