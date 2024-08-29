نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تصدر قرارا بشأن مادة الحاسب الالي بالمدارس الفنية.. مستند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا هام للمديريات التعليمية، بأن مادة الحاسب الالي بالمدارس الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات وكذا المطبق بها منظومة الجدارات المهنية توجد بالصف الأول الثانوي فقط، وتتبع المواد الثقافية الجدارات الأساسية ولا توجد بباقي الصفوف طبقا للخطة الدراسية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطابها للمديريات التعليمية، بأنه لا يوجد بالتعليم الفني الصناعي وظيفة موجه أو موجه اول أو موجه عام حاسب آلي ضمن أعضاء هيئة التوجيه الفني وذلك بخلاف باقي نوعيات التعليم الفني الزراعي والتجاري والفندقي.



وكان قد عقد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعًا مع قيادات الوزارة ومديري مديريات التربية والتعليم على مستوى المحافظات؛ لمناقشة آليات الاستعداد للعام الدراسى الجديد 2024/ 2025 ومتابعة تنفيذ الخطة التى وضعتها الوزارة.

وفى مستهل الاجتماع، شدد الوزير محمد عبداللطيف على ضرورة الاستعداد لبداية العام الدراسى الجديد 2024/ 2025 وانضباط العملية التعليمية من أجل تقديم خدمة تعليمية بجودة متميزة لأبنائنا الطلاب من خلال بيئة تعليمية ملائمة.

وقال الوزير: "الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع هو مناقشة كل آليات تنفيذ الحلول والإجراءات التنفيذية التي قدمتها الوزارة لعلاج أهم التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية".