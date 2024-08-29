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رياض - احمد صلاح - الأرصاد الجوية تحذر عن طقس الساعات المقبلة العاصفة تقترب.. قال الدكتور محمد القاياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الارصاد الجوية، إن هناك حالة من الغطاء السحابي على العديد من محافظات الجمهورية خلال ساعات الصباح، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق بالقاهرة وشمال مصر وأمواج البحر على الحدود الجنوبية لمصر من الأسبوع المقبل.

الأرصاد الجوية أتربة وانخفاض درجات الحرارة

وتحدث الدكتور محمد القاياتي من المركز الإعلامي لهيئة الارصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع برنامج ”مصر الجديدة“ مع الإعلامية إنجي أنور، والذي يذاع على القناة والقنوات الأخرى، عن حالة الطقس يوم الخميس 29 أغسطس والقاهرة والمحافظة الساحلية وشمال سيناء والمدن الواقعة على طول الترع, أعلى شمال مصر، وأضاف أن الغيوم ستظهر على شمال مصر.

الأرصاد الجوية تحذر مرضى الحساسية

وأضاف الدكتور محمد القاياتي، من المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه بالإضافة إلى المناطق الرئيسية لسقوط الأمطار، فإن محافظات الوادي الجديد وأبو سمبل وحرايب وشلاتين ستتميز هذه السحب بحجب بعض أشعة الشمس مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة.

يجب على مرضى الحساسية والسائقين أن يكونوا على دراية بالظروف الجوية القادمة.

وقال الدكتور محمد الخياطي، من المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن نهاية هذا الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل، ستكون درجات الحرارة ما بين 33 و34 درجة مئوية، وستكون الرطوبة مرتفعة خاصة في المناطق المغلقة، وستشهد يومي الخميس والجمعة أمطار متوسطة ورعدية على جنوب الجمهورية بما فيها الوادي الجديد وأبو سمبل وحرايب والشرايين مع وجود رمال وأوضح أنه من المحتمل هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالرمال والأتربة.

الأرصاد الجويةرياح عاصفة قوية ستعمل على إثارة الرمال والأتربة.