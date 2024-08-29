انت الأن تتابع خبر وزارة الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ4 ملايين مريض بأقسام ومستشفيات الحميات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ 4 ملايين و81 ألف و758 مريضا، بالعيادات الخارجية ومختلف أقسام مستشفيات الحميات على مستوى الجمهورية، بالإضافة لـ516 ألف و507 مرضى، بأقسام الطوارئ والاستقبال خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر يوليو 2024.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم مناظر 5 الاف و173 حالة عن طريق التشخيص عن بعد في 12 مستشفي وهم حميات أسيوط والأسماعيلية ودمنهور ومنوف والإسكندرية والمحلة والمنصورة ودسوق وشبين الكوم وكفر الشيخ والغردقة وبنها، لافتاً إلى أن هدف تقنية التشخيص عن بُعد هو تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين من خلال تطويع الحلول التكنولوجية.

وتابع “عبدالغفار” أنه تم تجهيز وتشغيل 6وحدات للعناية المركزة بأقسام الحميات بمختلف المحافظات وشملت تجهيز وحدتين للرعاية المركزة، وهم رعاية أطفال بمستشفى القناطر الخيرية بسعة 30 سرير، وعناية مركزة بمستشفي حميات بنها بسعه 19 سرير و 9 أجهزة تنفس صناعي تمهيداً لتشغيلهما، وذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية تحقق الرضا للمريض والمترددين علي المستشفي.

وأشار “عبد الغفار”، إلى تشغيل 4 وحدات عناية مركزة وهم وحدة العناية بقسم سنجها التابع لمستشفي كفر صقر المركزي بمحافظة الشرقية وتشغيله بقوة 8 اسرة و 10 مونيتور و 8 مضخة سرنجات و8 سرنجة محاليل كهربائية وجهاز تنفس صناعي وجهاز صدمات وكراش كار وذلك بجانب التجهيزات غير الطبية.

وأضاف “عبدالغفار” انه تم تشغيل قسم عناية أطفال بمستشفي حميات أسيوط وتزويده بكافة الاحتياجات والمستلزمات والاجهزة، بالإضافة لتشغيل عناية مركزة مستشفي حميات طوخ كبار بسعة 12سرير، ورعاية أطفال مستشفي القناطر الخيرية بسعة 10 أسرة .

ومن جانبه أوضح الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، أنه يجري تجهيز ومتابعة تشغيل رعاية أطفال مستشفي حميات طوخ بسعة 15 سرير، ورعاية اطفال مستشفي حميات الزقازيق بسعة 6 أسرة، ورعاية أطفال مستشفي حميات بنها سعة سريرية 19 سرير.

وتابع أنه تم تشغيل 10 أسرة رعاية مركزة أطفال بمستشفي حميات أسيوط ، وتم اضافة سريرين رعاية بمستشفي حميات دسوق بمحافظة كفر الشيخ، مضيفاً كما تم تشغيل جهازين تنفس صناعي وجهاز موجات فوق صوتية بمستشفي حميات طوخ.

ومن جانبه نوه الدكتور محمد زيدان رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، الى عقد ورشة عمل حول الامصال العلاجية لـ 65 من الاطقم الطبية بمستشفيات وأقسام الحميات، وذلك بمركز التدريب بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، مضيفاً أنه تم تدريب الأطباء بمستشفي حميات العباسية علي كيفية التعامل مع مرضي السعار بالتعاون مع قطاع الطب الوقائي.