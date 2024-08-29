انت الأن تتابع خبر فطيرة الطاسة السريعة.. وجبة عشاء لذيذة مع الشاي بمكونات اقتصادية متوفرة بكل بيت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقدمت فطائر الطاسة كخيار مفضل للعديد من العائلات، لاسيما لتميزها بالبساطة في التحضير وخفتها على المعدة، وهي تندرج تحت قائمة الوجبات السريعة التي يمكن تناولها في الفطور أو كوجبة خفيفة بين الوجبات.

يميل كثير من الأمهات إلى تحضيرها في المنزل لضمان جودة المكونات المستخدمة.

إليكم طريقة تحضير فطيرة الطاسة، والتي تبدأ بخلط نصف كوب من الماء مع الخميرة والسكر، وترك الخليط لمدة خمس دقائق ليفعل. بعد ذلك، يُضاف الدقيق المنخول والملح في وعاء عميق، ويُمزج الخليط جيداً. تُضاف مزيج الخميرة بشكل تدريجي مع العجن المستمر حتى الحصول على عجينة متماسكة خالية من الكتل. يُضاف زيت الزيتون مع استمرار العجن لخمس دقائق إضافية. تُغطى العجينة وتُترك لتختمر لمدة ساعة.

الخطوة التالية هي فرد العجينة باستخدام نشابة على سطح مرشوش بالدقيق لتصبح رقيقة ودائرية. تُحضر طاسة غير لاصقة وتوضع على نار متوسطة، وتُدهن بالزيت ثم تُترك لتتحمر لمدة ثلاث دقائق. تُقلب الفطيرة وتُخبز لثلاث دقائق إضافية حتى تكتسب اللون الذهبي. تُقدم الفطائر ساخنة مع رش العسل والسكر ويمكن تقديمها إلى جانب كوب من الشاي.

تعد فطيرة الطاسة واحدة من الخيارات المغذية والاقتصادية للأسر، حيث تتميز بمكوناتها المتاحة وطريقتها السهلة التي تضمن وجبة دافئة ومُرضية لكل أفراد العائلة.