لما جبريل: مهرجان العلمين يشهد غدا أكبر حفل ختام فى المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 08:30 صباحاً - قالت الإعلامية لما جبريل المهرجان، إن مهرجان العلمين سيشهد أكبر حفل ختام كما شهد أكبر افتتاحية في المنطقة، متوقعة أن تشهد كل مناطق المدينة هذه الاحتفالية، مضيفة:"العلمين المدينة التى لا تنام خلال فعاليات المهرجان".

وأضافت لما جبريل خلال برنامج "صباح العلمين"، أن التكامل بين كل الجهات الفاعلة المعنية كان له أكبر الأثر في نجاح التجربة، منوهة بالرحلات اليومية التي كانت تصل المدينة من كل ربوع محافظات الجمهورية، مضيفة: "أى حد معاه أو مش معاه يقدر يجي يستمتع بأجمل منطقة موجودة في الدنيا".

وتابعت، "كان مهم قوي إن كل الناس تيجي مدينة العلمين والزيارات كان ليها أهمية كبيرة جدا لتقديم افضل خدمة ممكنة لزوار مدينة العلمين"، مشددة على ان الساحل الشمالي لم يعد يقتصر على شهور الصيف، ولكن أصبحت كل الخدمات بأفضل جودة طول العام.