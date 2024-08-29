أسرة مصرية من مهرجان العلمين: المدينة متطورة والأسعار متاحة للجميع

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 08:30 صباحاً - التقت كاميرا برنامج "العالم في العلمين"، المذاع على قناة سي بي سي، مع المراسل عمرو موسى، مع أسرة مصرية عبرت عن سعادتها بتجهيزات مدينة العلمين الجديدة وتطور مهرجان العلمين، وقال أحد أفراد الأسرة: "المكان كويس جدا ومتطورة والمدينة متاحة للجميع".

وقالت سيدة أخرى: "الأسعار في مدينة العلمين الجديدة في المتوسط وجميع الخدمات متاحة ومعقولة للجميع، ومهرجان العلمين فكرة كويسة يروج للسياحة في مصر وخارجها وفي إقبال من السياحة العربية على الفعاليات".

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.