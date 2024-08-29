وزير الرى يلتقى ممثلى الوكالة الألمانية للتعاون الدولى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 أغسطس 2024 08:29 صباحاً - - تعزيز الشراكة بين مصر وألمانيا في ظل إهتمام البلدين بقضايا المياه والمناخ ، والترابط بين المياه والغذاء والطاقة

- أهمية دعم الجانب الألماني للمركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى PACWA

- تنسيق المواقف خلال فعاليات مؤتمر COP29 ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه القادم

على هامش فعاليات الإسبوع العالمى للمياه فى ستكهولم .. إلتقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بممثلى الوكالة الألمانية للتعاون الدولى لبحث تعزيز التعاون بين مصر والمانيا فى مجال المياه .

وأكد الدكتور سويلم حرص مصر على تعزيز الشراكة مع ألمانيا خاصة فى ظل اهتمام البلدين بقضايا المياه والمناخ وسياسات التعامل الفعال مع قضايا تغير المناخ ، وتطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة بما يحقق الاستدامة فى مجال المياه ودعم الأمن الغذائي .

وتم التباحث خلال اللقاء حول عدد من القضايا الاقليمية فى مجال المياه ، والتباحث أيضا حول الدور الذى يُمكن أن يقوم به الجانب الألماني في دعم مشاريع المياه ذات الأولوية ، مشيرا لمجهودات مصر فى تنفيذ مشروعات لترشيد استخدام المياه و رفع كفاءة استخدامها مثل مشروعات الرى الحديث وإنشاء محطات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى.

وفى ضوء الحاجة لدعم الدول الإفريقية فى مجال التكيف مع تغير المناخ .. أكد الدكتور سويلم على أهمية دعم الجانب الألماني للمركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى PACWA لتوفير التدريب اللازم للمتخصصين الأفارقة فى مجال التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية بالقارة الأفريقية .

وتم خلال اللقاء التباحث حول تنسيق المواقف بين مصر وألمانيا خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP29 فى شهر نوفمبر ٢٠٢٤ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه فى شهر مارس ٢٠٢٥ .