نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الجبر والهندسة الفراغية بالدور الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية (الرياضيات) امتحان الدور الثاني، اليوم، فى مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة فراغية)، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان مقاييس المفاهيم (الكمياء).

وكان قد أدي طلاب الثانوية العامة، امس، امتحانات الدور الثانى لإتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، حيث أدى الطلاب خلال الفترة الأولى الامتحان للشعبة العلمية (العلوم والرياضة) في مادة الفيزياء بإجمالي عدد (١٥٨٩٥) ألف طالب/طالبة في الفترة الأولي، بينما أدي طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثاني في مادة التاريخ بإجمالي عدد(٢٥٩٣) طالب/طالبة في الفترة الثانية.

جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني

-الخميس 29 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية.

-السبت 31 أغسطس الكيمياء والجغرافيا.

- الأحد 1 سبتمبر 2024 الرياضيات التطبيقية الديناميكا -الاثنين 2 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 3 سبتمبر الأحياء للثانوية العامة لطلبة شعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

