نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة الغاء نظام الكفيل في السعودية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت خلال الفترة الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن إلغاء نظام الكفيل في السعودية 2024، وقد كشفت بعض المصادر في الحكومة السعودية، عن الفترة المقبلة سوف تشهد بعض التغييرات في نظام الكفيل في المملكة العربية، ومن خلال المقال سنوضح لكم إلغاء نظام الكفيل في السعودية 2024، والوظائف المستبعدة من نظام الكفالة الجديد.

حقيقة الغاء نظام الكفيل في السعودية 2024؟

وانتشرت العديد من الأنباء، عن الغاء نظام الكفيل في السعودية 2024، وتساءل الكثير حول حقيقة الأمر، وقد لقى الخبر جدالا واسعًا بين مؤيد ومُعارض وأشخاص لا يعلمون مدى صِحة هذا الخبر من عدمه، وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في المملكة العربية السعودية، أن ما تم تداوله ليس له أساس من الصحة، وفي حالة اتخاذ إي قرار جديد يخص نظام الكفالة، سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي من خلال المواقع الرسمية

الوظائف المستبعدة من نظام الكفالة الجديد

وكشفت وزارة الموارد البشرية، أن هناك بعض المهن التي لا تندرج ضِمن نظام الكفالة الجديد في السعودية 2024، حيث جاء نظام الكفالة الجديد به عدد من التعديلات، حيث تم إزالة بعض المهن من نظام الكفالة داخل السعودية، وتتمثل تِلك المهن في الآتي:

جاءت الحاصلين على هندسة الميكانيكا.

جاءت العاملين في الإدارة التنفيذية.

جاءت الحاصلين على الهندسة المدنية.

جاءت العامين في إدارة المبيعات.

جاءت العاملين في السكرتارية التنفيذية.

جاءت العاملين في إدارة الحسابات.

جاءت الحاصلين على هندسة الطاقة الكهربائية.

جاءت العاملين في أعمال المقاولات.

يذكر أن السلطات السعودية أعلنت عن إلغاء نظام الكفيل خلال السنوات القليلة، ويرجع بذلك بهدف الارتقاء بالعلاقة التعاقدية لجميع موظفي القطاع الخاص، وقد أطلقت “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” تلك التعديلات بالمملكة العربية السعودية، وفقًا لبعض الشروط والضوابط التي يجب الامتثال لها.