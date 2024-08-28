نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد الاختبارات النهائية 1446 الفصل الدراسي الأول بالسعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يهتم الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة موعد الاختبارات النهائية 1446 الفصل الدراسي الأول، حيث كشفت وزارة التعليم السعودية، عن تقويم الدراسة، حيث يتضمن الفصول الثلاثة مثل مواعيد بداية ونهاية كل فصل دراسي ومواعيد الاختبارات النهائية والإجازات المطولة والرسمية وعدد أيام الدراسة الفعلية وغيرهم، ومن خلال المقال سنوضح لكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر.

تطبيق نظام الثالث فصول عن العام الدراسي 1446.

وترددت في الآونة الأخيرة، أنباء عن تطبيق فصلين بدلا من ثلاثة فصول، وجاء ذلك بعد أن أجرت وزارة التعليم السعودية استطلاع للطلاب، المعلمين وأولياء الأمور لتحديد تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة أم فصلين، مشيرا إلى أن النتيجة سوف تساعدها في اتخاذ قرار بشأن استمرار العمل بهذا النظام العام القادم أو العودة إلى النظام السابق الفصلين الدراسيين، وقد انتهى الاستطلاع بالفعل وحتى الآن لم يتم الإعلان عن النتيجة

يذكر أن وزارة التعليم السعودية، قامت نظام الفصول الدراسية الثلاثة لهذا العام، على رغم أن هذا النظام يواجه أزمة كبيرة. إذ يريد العديد من الطلاب وأولياء أمورهم بالعودة إلى النظام السابق وهو الفصلين الدراسيين باعتباره أخف على الطلاب من هذا النظام وذلك من وجهة نظرهم.

موعد الاختبارات النهائية 1446 الفصل الدراسي الأول

وأعلنت وزارة التعليم السعودية. عن موعد الاختبارات النهائية 1446 الفصل الدراسي الأول، حيث من المقرر أن تبدأ الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر ديسمبر 2024، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق السادس والعشرين من نفس الشهر، وبعد ذلك يحصل الطلبة على إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول وتستمر عامة لمدة 10 أيام قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

آلية أداء الاختبارات النهائية 1446

وأكدت الوزارة، أن كل مدرسة تضع جدول الاختبارات الخاص بها. قبل مدة كافية من انطلاقها مع مراعاة وضع مدة زمنية كافية لأداء الاختبار في كل مادة من المواد المقررة على الطلاب.