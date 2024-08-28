نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد أول إجازة رسمية يحصل عليها الطلاب في السعودية 1446 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يهتم الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة أول اجازة رسمية يحصل عليها الطلاب في السعودية، حيث يسعى الطلبة لقضاء بعض الوقت مع الأهالي والأصدقاء، ليتمتعوا بقسط من الراحة، وقد قامت وزارة التعليم السعودية، بإعلان تفاصيل التقويم الدراسي للعام الجديد 1446، وهو بداية العام ونهايته والإجازات الرسمية والإجازات المطولة، ومن خلال المقال سنوضح لكم موعد أول أجازة، والإجازات الرسمية المتوقع حصول الطالب عليها.

موعد أول اجازة رسمية يحصل عليها الطلاب في السعودية

كشفت التعليم بالسعودية، عن موعد أول اجازة رسمية يحصل عليها الطلاب في السعودية، حيث من المقرر أن يحصل الطالب على إجازة اليوم الوطني بالمملكة، في الموافق يوم ٢٣ سبتمبر 2024، لمدة تصل إلى 4 أيام، وهي يوم الجمعة، السبت، الأحد، الإثنين.

إجازات الفصل الدراسي الأول 1446

أوضحت وزارة التعليم السعودية، أن عدد الإجازات الرسمية، المتوقع أن يحصل عليها الطالب، وفق التقويم الدراسي، وجاءت كالآتي