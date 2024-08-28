خطوات التسجيل للحصول على دعم البرنامج السكني 1446

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أحمد جودة - القاهرة - كثف الكثير المواطنين في المملكة العربية السعودية، البحث حول خطوات التسجيل في برنامج السكني، حيث يعتبر من أهم برامج الدعم المادي، التي تقدمها الحكومة السعودية، للفئات الأكثر احتياجًا، ومحدودي الدخل، لتحسين ظروف المعيشة للمواطنين وضمان حصولهم على سكن مناسب، ومن خلال المقال سنوضح لكم خطوات التسجيل للحصول على دعم البرنامج السكني، وشروط الحصول عليه، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة للتقديم

خطوات التسجيل للحصول على دعم البرنامج السكني

أوضحت وزارة الإسكان السعودية، أنه يمكن للمواطن التسجيل للحصول على دعم البرنامج السكني، إلكترونيًا، بكل سهولة ويسر، دون الحاجة للذهاب إلى الجهات المختصة، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

يقوم المواطن بالذهاب إلى الرابط الإلكتروني المخصص لبرنامج سكني عبر الموقع الرسمي.

ثم يقوم بتسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم ورقم السري بشكل صحيح

ومن ثم من القائمة الرئيسية، يقوم باختيار “الدعم السكني”.

يتعين على المتقدم بعد ذلك كتابة جميع البيانات المطلوبة بدقة مثل رقم الهوية الوطنية وعدد أفراد الأسرة والدخل الشهري.

وسوف يتم سيتم دراسة الطلب من قبل وزارة الإسكان السعودية في حالة القبول أو الرفض سيتم إبلاغ المتقدم بنتيجة الطلب

شروط الحصول على دعم البرنامج السكني

وحددت الوزارة، عدد من الشروط والضوابط، الواجب توافرها، للحصول على دعم السكني، وجاءت كالاتي:

يشترط على المتقدم أن يكون حاصل على الجنسية السعودية

يشترط على المتقدم مقيم بشكل دائم في المملكة.

يشترط على المتقدم أن يزيد عمره عن 21 عامًا.

يشترط. على المتقدم ألا يمتلك أي أصل عقاري أو مالي مسجل باسمه.

يشترط على المتقدم تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة مثل كشف حساب بنكي أو شهادات الراتب.

يشترط على المتقدم ألا يكون المتقدم قد استفاد من أي منحة سكنية خلال آخر 5 سنوات.

يشترط على المتقدم تقديم إثبات واضح وموثق حول الدخل مثل كشف حساب بنكي أو شهادة راتب.

المستندات اللازمة للحصول على الدعم السكني

وكشفت وزارة الإسكان، عن المستندات اللازمة للحصول على الدعم السكني، وتتمثل في: