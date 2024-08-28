الإفراج عن مؤسس تليجرام بكفالة 5 ملايين يورو ومنعه من مغادرة فرنسا ووضعه تحت المراقبة القضائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أغسطس 2024 10:29 مساءً - أعلن مكتب المدعى العام فى العاصمة الفرنسية "باريس" مساء الأربعاء، إطلاق سراح مؤسس تليجرام بافيل دوروف، بكفالة قدرها 5 ملايين يورو، ووضعه تحت المراقبة القضائية ومنعه من مغادرة فرنسا، حسبما ذكرت "ان بى سى نيوز".

وجاء فى بيان المكتب المدعى العام الفرنسي: "لقد تم وضع بافيل دوروف تحت المراقبة القضائية، ولا سيما مع اشتراط دفع كفالة قدرها خمسة ملايين يورو، والالتزام بالحضور إلى مركز الشرطة مرتين فى الأسبوع، ومنعه من مغادرة الأراضى الفرنسية".

جدير بالذكر، أن رجل الأعمال الروسى الأصل متهم بست جرائم، من بينها إدارة منصة إلكترونية لإجراء معاملات غير قانونية، ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.

وكانت النيابة الفرنسية، قررت أمس، تمديد احتجاز رئيس شركة تليجرام بافيل دوروف 48 ساعة أخرى، فيما قال الكرملين الثلاثاء، إن روسيا ستعتبر قضية مالك تليجرام سياسية إذا لم تقدم فرنسا أدلة قوية.