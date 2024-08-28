دبلوماسى سابق لـ"إكسترا نيوز": اليمين المتطرف الإسرائيلى يسعى لتصدير مشهد غزة للضفة الغربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أغسطس 2024 07:33 مساءً - تحدث السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن خطورة التصعيد فى الضفة الغربية، قائلا: "الهدف الأساسى لليمين المتطرف الإسرائيلى هو الضفة الغربية، وهى الأراضى التى يسعى لها من خلال استغلال الوضع الراهن لتصدير المشهد فى غزة إلى الضفة الغربية".

وأضاف محمد حجازى، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن المشهد فى غزة بات فى مراحله الأخيرة، وأن المساعى التى تمت طوال الأسبوع الماضى فى القاهرة واستكمالها على المستوى الفنى فى الدوحة هى التى تضع اللمسات الأخيرة على الخطوط العريضة لاتفاق الهدنة التى تم التوافق بشأن معظمها فى القاهرة.

وتابع: "إذا ما وصلنا لنتيجة للتهدئة وإطلاق اتفاق الهدنة سيبقى اليمين المتطرق الإسرائيلى بعيدا عن قواعده العسكرية التى ترفض الاستمرار فى المعركة باتت كل أهدافها العسكرية محققة، لكنها لم تأت بالنتيجة النهائية، ويحاولون التصعيد مع إيران ودفع المنطقة لمواجهة تبقى القوات الأمريكية بل ويدفعها للانخراط فى معركة إقليمية.