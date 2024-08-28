نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024: أمطار خفيفة وتراجع في درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تطورات جديدة في حالة الطقس اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2024، حيث شهدت القاهرة الكبرى سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

تأتي هذه التغيرات ضمن سلسلة من التقلبات الجوية التي من المتوقع أن تستمر خلال الأيام القليلة المقبلة، مما يعكس بداية تحول الأحوال الجوية مع اقتراب فصل الخريف.

توقعات الطقس في القاهرة الكبرى والدلتا

رصدت خرائط الطقس استمرار تواجد الغطاء السحابي على مناطق متفرقة من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء.

يصاحب هذا الغطاء السحابي سقوط أمطار خفيفة، وإن كانت غير مؤثرة بشكل كبير على الحياة اليومية.

ومع ذلك، من المتوقع أن تشهد هذه المناطق انكسارًا تدريجيًا في درجات الحرارة، حيث يقترب شهر أغسطس من نهايته.

حالة الطقس نهارًا وليلًا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس نهارًا سيكون حارًا ورطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، في حين سيظل شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ومع حلول الليل، ستتحول الأجواء إلى مائلة للحرارة ورطبة على أغلب الأنحاء، بينما ستكون معتدلة الحرارة ورطبة على السواحل الشمالية.

انخفاض متوقع في درجات الحرارة

توقعت خرائط الطقس أن تشهد الأيام القادمة انخفاضًا في درجات الحرارة ونسب الرطوبة مع بداية شهر سبتمبر.

ومن المتوقع أن يكون هذا التغير ملحوظًا في جميع أنحاء البلاد، حيث ينصح الخبراء بمواصلة البقاء في أماكن جيدة التهوية وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات النهار.

نشاط الرياح واحتمال سقوط الأمطار

رصدت خرائط الطقس أيضًا نشاطًا ملحوظًا للرياح، حيث من المتوقع أن تكون الرياح معتدلة أحيانًا على مناطق القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

في بعض المناطق مثل حلايب، شلاتين، والوادي الجديد، قد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

كما أشارت توقعات الأرصاد إلى احتمال سقوط أمطار رعدية على مناطق مثل أبوسمبل والوادي الجديد، مما يتطلب توخي الحذر واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، ستكون الأمواج خفيفة إلى معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى 1.75 متر، مع اتجاه الرياح شمالية غربية. أما البحر الأحمر، فسيكون معتدلًا إلى مضطرب، مع ارتفاع الموج بين 1.5 متر إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية أيضًا.